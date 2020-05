Ιδιοκτήτης Μπακς: «Ματς Δύσης στο Λας Βέγκας, στο Ορλάντο η Ανατολή» (pic)

Σιγά-σιγά το ΝΒΑ κάνει βήματα για να επιστρέψει και να τελειώσει η σεζόν, η οποία διακόπηκε λόγτω κορονοϊού.

Αρκετά δημοσιεύματα έχουν χρίσει φαβορί για να συνεχιστεί η σεζόν το Ορλάντο και το Λας Βέγκας.

Το ίδιο πιστεύει και ο ιδιοκτήτης των Μπακς, Μαρκ Λάσρι που μίλήσε στο CNBC και τόνισε πως τα ματς της Δύσης σε regular season και playoffs θα γίνουν στο Λας Βέγκας, ενώ της Ανατολής στο Ορλάντο.

Άρα λογικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πρέπει να ετοιμάζεται για Ορλάντο.

Bucks owner Marc Lasry says on @cnbc that when the NBA returns it "will probably be two sites." Mentioned the West in Vegas and the East in Orlando.

— Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) May 21, 2020