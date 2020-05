Η ιστορία για το πως ο Σακίλ «βάφτισε» τον Ουέιντ «Flash» (vid)

Ο Ντουέιν Ουέιντ είναι γνωστός ως «Flash» και με αυτόν τον τρόπο έκανε καριέρα.

Ο... τρόπος που ξεκίνησε αυτό το παρατσούκλι δεν είναι άλλος από τον Σακίλ Ο΄Νιλ που άρχισε να τον φωνάζει έτσι, πριν το πει δημόσια σε συνέντευξη και αρχίσει να κυκλοφορεί παντού. Όπως παραδέχεται ο Ντουέιν στην αρχή δεν... τρελάθηκε, αλλά μετά γρήγορα το συνήθισε.

«Άρχισα να βλέπω ότι έβλεπε ο Σακίλ. Είπα στον εαυτό μου, 'είμαι γρήγορος'. Δεν ήμουν πάντα γρήγορος. Άρχισα να βλέπω ότι έβλεπε και το αγόρασα και εγώ».

D-Wade talking about how Shaq gave him the nickname “Flash.”pic.twitter.com/KfKdJiFkkz

