Ο Ουένινγκτον περιγράφει τη ρουτίνα του πριν από τα ματς των Μπουλς (vid)

Αυτή τη φορά ο Καναδός σέντερ μίλησε για τη ρουτίνα που ακολουθούσε πριν από κάθε ματς των Μπουλς και περιέγραψε τα όσα έκανε ακόμα και στις πτήσεις με τους συμπαίκτες του.

«Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το αν είναι κάποιος προληπτικός ή αν απλά συμβαίνει, αλλά για παράδειγμα στο αεροπλάνο καθόσουν σε μια θέση και μετά αυτή ήταν η δική σου. Πριν από τα ματς πήγαινα για φαγητό σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο, επέστρεφα σπίτι κοιμόμουν για μια ώρα, έκανα ντουζ και μετά πήγαινα στο United Center. Έπειτα άλλαζα γρήγορα χωρίς να φοράω κάτι το συγκεκριμένο. Δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Ντυνόμουν και τότε όπως ντύνομαι και τώρα. Δεν ξέρω αν είναι από συνήθειο ή από το αν είμαι προληπτικός» ήταν τα λόγια του Ουένινγκτον.

Who would you sit next to on the 90s team plane?

Bill Wennington shares his pregame ritual and more, presented by @BudweiserUSA: pic.twitter.com/OXCNi2f54z

