Το Ορλάντο φαβορί για να φιλοξενήσει το φετινό NBA (pic)

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια η Disneyworld είναι το πιθανότερο μέρος για να φιλοξενήσει τα υπόλοιπα ματς του ΝΒΑ.

The NBA has Orlando/Disney World as a clear frontrunner for return-to-play site for resuming 2019-20 season, sources tell me and @sam_amick. Orlando has gained significant seriousness among other cites such as Las Vegas.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 20, 2020