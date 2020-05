Ο Batman στο «Batman Returns» φορούσε custom Τζόρνταν 6! (pics)

Ότι ο Τζόρνταν είναι μεγάλη αδυναμία των περισσότερων είναι αλήθεια. O MJ έχει καταφέρει να είναι ένας θρύλος και φυσικά ένας καταπληκτικός επιχειρηματίας, που τόσα χρόνια μετά καταφέρνει να βγάζει χρήματα, με τα παπούτσια του να αποτελούν άλλη ξεχωριστή αδυναμία.

Μέχρι και ο Batman στην ταινία «Batman Returns» φορούσε ειδικά φτιαγμένα παπούτσια Τζόρνταν 6, ώστε να ταιριάζουν και με την στολή του και δεν ήταν απλά μπότες όπως πολλοί φαντάστηκαν.

Batman didn’t wear boots in #BatmanReturns. He actually wore body armor connected to a pair of Air Jordan VI.

Batman's version of the Air Jordan VI was never released to the public.⁣

⁣

In 2015, a single right shoe sold on eBay for a staggering $8,100. pic.twitter.com/EoAI3Q8a67

— My Mixtapez (@mymixtapez) May 19, 2020