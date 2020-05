Το ξεχωριστό σημάδι στο σώμα του Τζόρνταν που μοιάζει με τατουάζ αλλά δεν είναι! (pic)

Μια λεπτομέρεια από το σώμα του Μάικλ Τζόρνταν ήρθε στην δημοσιότητα, αφού όλοι πίστεψαν ότι ο MJ έχει ένα και μοναδικό τατουάζ πάνω του, αλλά πρόκειται τελικά για ένα σημάδι που σημαίνει πολλά για εκείνον.

Ο Τζόρνταν έχει ένα ελληνικό «Ω» στο στήθος του το οποίο συμβολίζει την δέσμευση του σε μια αδελφότητα, την Omega Psi Phi, στην οποία μπήκε στο κολέγιο της Νότιας Καρολίνα και είναι μια ιστορική αφροαμερικάνικη κοινότητα.

Ο Τζόρνταν έχει επιλέξει να σημαδέψει το κορμί του για πάντα με κάτι που θεωρεί εκείνος ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά το περίεργο είναι ότι δεν πρόκειται για τατουάζ, αλλά για σημάδι που έχει γίνει πιθανότατα με άλλον τρόπο.

There are famous people, then there is Michael Jordan, the G.O.A.T., who is a proud "Que." pic.twitter.com/xEDygmGgq6

— Branden Hunter (@JustCallmeBHunt) June 5, 2017