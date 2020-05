ΝΒΑ: Επέμβαση στον καρπό ο Μπογκντάνοβιτς και σεζόν... τέλος (pic)

Ο Κροάτης φόργουορντ των Τζαζ, ο οποίος μέτρησε φέτος 20 πόντους μ.ό. θα χειρουργηθεί έτσι ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στο επόμενο πρωτάθλημα.

Η Γιούτα ήταν στην τέταρτη θέση της κατάταξης στη Δύση πριν από τη διακοπή της regular season λόγω κορονοϊού.

Utah Jazz F Bojan Bogdanovic is undergoing season-ending surgery on his right wrist, sources tell ESPN. Full recovery expected for start of 2020-21 season. He's averaged 20 points per game for Jazz, fourth-seed in West.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 18, 2020