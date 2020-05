To πείραγμα του Τζόρνταν στον Μπερντ: «Αντε γαμ@@@υ σκύλα, βελτιώσου τώρα στο γκολφ» (vid)

«Αντε γαμ@@@ου σκύλα» ήταν η πρώτη του ατάκα χαριτολογώντας μόλις αγκάλιασε τον Λάρι Μπερντ και στη συνέχεια του είπε με νόημα και σαρδόνιο χαμόγελο.

«Τώρα μπορείς να βελτιώσεις το παιχνίδι σου στο γκολφ...» Ήταν λίγα λεπτά αφότου οι Σικάγο Μπουλς είχαν πάρει τη πρόκριση για τους ΝΒΑ Finals κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς, τους οποίους και απέκλεισαν με 4-3 νίκες.

“You bitch fuck you”

Jordan to Bird after BEATING the Pacers @SONTHoops #TheLastDance #LastDance pic.twitter.com/1GDlikdzdi

