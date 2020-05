Όταν ο Κερ είπε την δική του εκδοχή για το σουτ που πήρε και ο MJ έσκασε στα γέλια! (vid)

Ο Στιβ Κερ έχει καταφέρει να γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο 6ο παιχνίδι των Τελικών του 1997, όταν πήρε την πάσα από τον Τζόρνταν και ευστόχησε σε ένα τεράστιο σουτ. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επέλεξε να πει την δική του εκδοχή της ιστορίας και αυτή έκανε τον MJ να ξεκαρδιστεί.

«Με ρωτάτε για το σουτ, αλλά υπάρχει μπέρδεμα και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είχαμε time out με 25 δευτερόλεπτα στο ρολόι και είπα, 'Μάικλ θέλω να πάρεις το τελευταίο σουτ' και εκείνος μου απάντησε ότι δεν νιώθει άνετα με τέτοιες καταστάσεις, οπότε όλοι λένε γιατί δεν πάμε με τον Στιβ, οπότε λέω στον εαυτό μου, 'μάλλον πρέπει να κουβαλήσω τον Μάικλ ξανά'. Αυτή είναι η ιστορία μου και θα μείνω σε αυτήν».

Kerr had to set the record straight: MJ wasn't comfortable taking that shot #TheLastDance pic.twitter.com/hHh6iL50lF

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 18, 2020