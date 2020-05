Ο τρελο-Ντένις μιλώντας στα τελευταία επεισόδια του «Last Dance» για το σουτ που χάρισε στους Σικάγο Μπουλς το 6ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είχα καθίσει σε μια μεριά μακριά του. Ήμουν σίγουρος ότι θα έπαιρνε το γαμ@@@ο σουτ. Δεν θα πάσαρε τη γαμ@@@η μπάλα. Ήταν η δική του ώρα...»

Πόσο... ρεαλιστικό!

Dennis Rodman describes his mindset before Michael Jordan's shot over Russell pic.twitter.com/6pfhROPxKG

