Ο Λόνζο Μπολ παραμένει ανενεργός εδώ και 2.5 χρόνια λόγω του τραυματισμού στο γόνατο όμως θα κάνει χρήση της option στο συμβόλαιό του με τους Μπουλς για τη σεζόν 2024/25, λαμβάνοντας 21.4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Λόνζο Μπολ εντάχθηκε στους Μπουλς το 2021, μετρώντας μόλις 35 συμμετοχές στην πρώτη χρονιά του στο Σικάγο και παραμένει εκτός δράσης από τον Ιανουάριο του '22 αφού ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο.

Ο 26χρονος γκαρντ είχε υπογράψει για τέσσερα χρόνια και 80 εκατομμύρια δολάρια, έχοντας την player option για τη σεζόν 2024/25. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μπολ θα ενεργοποιήσει την οψιόν και θα μείνει στους Μπουλς για 21.4 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 35 συμμετοχές του με τους Μπουλς, σημείωσε 13 πόντους, 5.4 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 1.8 κλεψίματα ενώ υπήρχαν φήμες που τον ήθελαν ακόμα και να σταματά το μπάσκετ.

