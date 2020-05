Ντοκ Ρίβερς για Λεμπρόν: «Θα μπορούσε να ήταν ο καλύτερος παίκτης NFL όλων των εποχών!» (vid)

Ο προπονητής των Λος Άντζελες Κλίπερς μιλώντας στο «Uninterrupted» υποστήριξε ότι ο Λεμπρόν θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στο NFL.

«Πραγματικά πιστεύω ότι εάν και εφόσον ο Λεμπρόν έπρεπε να παίξει american football θα μπορούσε να γίνει ο καλύτερος όλων των εποχών».

Austin Rivers & Doc Rivers agree on LeBron James being the greatest athlete of all-time

“I really believe if LeBron James had to play football, he may have been the greatest football player ever.”

