Καντέρ: «Μετά το ΝΒΑ, θα γίνω παλαιστής του WWE» (vid)

Η πορτοκαλί μπάλα είναι η αγάπη του, αλλά ο Ενές Καντέρ φαίνεται πως έχει ακόμα μία: το ρινγκ.

Ο παίκτης των Σέλτικς μίλησε στον Σαμς Σαράνια και αποκάλυψε τα πλάνα που έχει, όταν κρεμάσει τα παπούτσια του ΝΒΑ.

Και με τι έχουν να κάνουν αυτά; Με το WWE.

«Θα γίνω σίγουρα παλαιστής του WWE. Έχω ήδη προτάσεις από το WWE, αλλά πρέπει πρώτα να ολοκληρώσω την μπασκετική μου καριέρα», είπε χαμογελώντας (στο 08:30 του παρακάτω βίντεο).

Celtics center @EnesKanter told our NBA Insider @ShamsCharania he has been offered WWE deal and plans to accept after career.

Kanter also discussed his public approach with his native Turkey, Russell Westbrook's policy for opponents and more. pic.twitter.com/gOvZhfYGae

— Stadium (@Stadium) May 13, 2020