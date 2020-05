Μίλερ για Τζόρνταν: «Θέλαμε να τον βγάλουμε στη σύνταξη νωρίτερα!» (vid)

Στο τέλος του 8ου επεισοδίου του Last Dance εμφανίζεται ο Ρέτζι Μίλερ, ο οποίος θυμάται τους τελικούς του 1998 μεταξύ Μπουλς και Πέισερς.

Ο Reggie Killer τόνισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του πίστευαν πως ήταν καλύτερη ομάδα από τους Μπουλς του Τζόρνταν, ενώ θεωρούσαν πως είναι έτοιμοι να βγάλουν στη σύνταξη νωρίτερα τον MJ, αν τον απέκλειαν στους τελικούς Ανατολής.

Ωστόσο η Ιντιάνα στο τέλος δεν κατάφερε να αποκλείσει τους.... ταύρους, σε μια σειρά που κρίθηκε σε Game 7.

«Όλοι θεωρούσαμε τους Μπουλς ως το πρότυπο της επιτυχίας. Θεωρούνταν οι καλύτεροι εκείνη την εποχή, αλλά πίστευαμε και εγώ τώρα το πιστεύω ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα από τους Μπουλς. Τότε κυκλοφορούσε η φήμη πως θα ήταν η τελευταία σεζόν του Τζόρνταν. Έτσι ήταν οι ιδανικές συνθήκες και βαθιά μέσα μου ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Να βγάλουμε στη σύνταξη τον Μάικλ Τζόρνταν».

"Alright this is it. You’re going to retire Michael Jordan.”

Reggie Miller on the 1998 Eastern Conference Finals #TheLastDance pic.twitter.com/l8p8n4v24h

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 11, 2020