Τόμας: «Το μόνο που δεν μου αρέσει στο Last Dance είναι πόσο φοβισμένοι ήταν όλοι»!

Ο 31χρονος πόιντ γκαρντ, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες δέχτηκε διαδικτυακό… πέσιμο λόγω συνωνυμίας με τον βετεράνο άσο των Πίστονς, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι το πόσο φοβισμένοι ήταν όλοι, όταν τους αντιμετώπιζαν. Είχαν ήδη χάσει στο πνευματικό κομμάτι, γιατί δεν πίστευαν πως μπορούσαν να κερδίσουν. Ο Μπάρκλεϊ πήρε το βραβείο του MVP και μετά είπε πως είναι καλά, γιατί έχασε από τον MJ. Αν κάποιος σήμερα έλεγε κάτι τέτοιο, τα media και όλος ο κόσμος θα τον... σκότωνε».

Only thing I don’t like is how scared everybody was playing against em. Mentally they already lost because they not even thinking they can win. Barkley won MVP and said I’m fine with losing to MJ. If somebody said that these days they would get killed by media and everybody else

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 11, 2020