The Last Dance sneak peek: Ο Τζόρνταν μιλάει για τον φύλακα που είχε σαν πατέρα του! (vid)

Σιγά σιγά το «The Last Dance» ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία και έχουμε δει διάφορες πτυχές του Μάικλ Τζόρνταν να ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας. Αυτή την εβδομάδα είδαμε την απώλεια του πατέρα του MJ και την επόμενη η ιστορία προχωράει λίγο παρακάτω.

Ένας φύλακας βρέθηκε στο πλευρό του Air όταν τον χρειάζονταν και έγινε η πατρική φιγούρα που του έλειπε. Ο ίδιος ο Τζόρνταν παραδέχεται στην κάμερα πως δεν έφευγε από το πλευρό του στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Πάρτε μια γεύση...

Sneak peek of next weekend: MJ reflects on the member of his security team that became a father figure to him. #TheLastDance pic.twitter.com/GkydUcHfE7

— SportsCenter (@SportsCenter) May 11, 2020