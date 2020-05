ΛεΜπρόν: «Έκλαψα όταν αποσύρθηκε ο Τζόρνταν»

Ο MJ ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και ενέπνευσε πολλούς από τους παίκτες που είναι σήμερα στο ΝΒΑ να μπουν στο παρκέ.

Ένας από αυτούς και ο «Βασιλιάς», ο οποίος τρέφει μεγάλο θαυμασμό για εκείνον κι έχει βάλει το όνομά του στο δίλημμα «ΛεΜπρόν ή Τζόρνταν».

Πάντως, το 1993, όταν ο Μάικλ Τζόρνταν αποφάσισε να αποσυρθεί (για πρώτη φορά) μετά από τρία σερί πρωταθλήματα, ο ΛεΜπρόν «λύγισε».

Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Έκλαψα εκείνη την ημέρα. Ήμουν 9 χρονών. Δεν μπορούσα να το πιστέψω».

LeBron couldn't believe MJ retired from the NBA in '93. pic.twitter.com/3P7UQXyRVA

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 11, 2020