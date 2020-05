Όταν ο Ρόντμαν τα έβαλε με τον Ντίβατς και κατέβασε 18 ριμπάουντ! (vid)

Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, οι Μπουλς αντιμετώπιζαν τους Χόρνετς στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας και ο Ντένις Ρόντμαν κατέβασε 18 ριμπάουντερ ενώ είχε μια ιδιαίτερη… αψιμαχία με τον Βλάντε Ντίβατς.

Εν τέλει οι Μπουλς επικράτησαν με 94-80, προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής με 4-1 νίκες κι έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής, πανηγυρίζοντας το έκτο πρωτάθλημα και το δεύτερο three – peat.

22 years ago today, Dennis Rodman grabbed 18 rebounds in the Eastern Conference Semis.

He also got into it with Vlade Divac at one pointpic.twitter.com/4yXFyKmG8Y

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 10, 2020