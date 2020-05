Τζόρνταν: Το απίθανο 10/15 στους τίτλους σκόρερ! (pic)

bwin - Live Casino γεμάτο εκπλήξεις* όλο τον Μάιο! |21+ * Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Είναι ο GOAT και το έδειχνε και στο σκοράρισμα.

Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του ΝΒΑ και είναι πρώτος σε τίτλους σκόρερ (10 σε 15 χρόνια καριέρας). Δεν έχει αντίπαλο ούτε σε αυτόν τομέα, κάνοντας ότι ήθελε τις αντίπαλες άμυνες με τη φανέλα των Μπουλς,

Στην 2η θέση συναντάμε τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με 7, ενώ από 4 έχουν οι Άιβερσον, Ντουράντ και Γκέρβιν.

Michael Jordan won a scoring title in 10 of the 15 seasons he played in the NBA pic.twitter.com/BYvTASabyx

— The Association on FOX (@TheAssociation) May 8, 2020