Σακίλ για Τζόρνταν: «Γι' αυτό είναι ο GOAT» (pic)

To Last Dance είναι το θέμα των ημερών, με τους λάτρεις του μπάσκετ να περιμένουν τα νέα επεισόδια του ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς.

Ο Σακίλ Ο'Νίλ αποθέωσε τον MJ και εξήγησε τους λόγους που τον κάνουν GOAT (Greatest of All Time).

«Ο Μάικλ έστρωσε τον δρόμο για όλους τους σπουδαίους τύπους που έχουμε τώρα. Είχε 6-0 στους τελικούς χωρίς κάποιον σπουδαίο ψηλό. Έλειψε για ένα χρόνο και πήρε ακόμα 3 πρωταθλήματα. Δεν μπορείς να πεις πως είμαι ο GOAT, αφήνεις τους συναδέλφους να πουν ποιος είναι ο κορυφαίος της ιστορίας», ήταν τα λόγια του Diesel που έδωσε μάχες με τον Air στα ματς των Μπουλς με τους Μάτζικ.

Shaquille O’Neal calls Michael Jordan the ‘GOAT’ and possibly took a shot at LeBron James, who publicly crowned himself as the ‘GOAT’ pic.twitter.com/Y7Gh6ARJlB

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) May 8, 2020