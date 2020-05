Κιούμπαν: «Δεν αξίζει το ρίσκο της επιστροφής» (pic)

Με τις ΗΠΑ να είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη από τον κορονοϊό, είναι λογικό να έχουν σταματήσει τα πάντα όσον αφορά την αθλητική δραστηριότητα. Το τελευταίο διάστημα γίνεται γνωστό πως κάποιες ομάδες στο NBA θα αρχίσουν προπονήσεις, με τον ιδιοκτήτη των Μάβερικης, Μαρκ Κιούμπαν να είναι ξεκάθαρος ναφέροντας σχετικά σε δήλωσή του πως δε αξίζει να παρθεί αυτό το ρίσκο.

Αναλυτικά επισήμανε: «Τα τεστ δεν μπορούν να λειτουργήσουν στους ασυμπτωματικούς και αυτό είναι πρόβλημα που με ανησυχεί. Μπορεί να είναι ο καθένας, ένας παίκτης, ένα μέλος της ομάδας, ένας υπάλληλος. Ειδικά όταν οι παίκτες μας προπονούνται κανονικά μόνοι τους για να είναι έτοιμοι. Δεν νομίζω ότι το ρίσκο να επιστρέψουμε στο γήπεδο, αξίζει της ανταμοιβής».

Mark Cuban told @bdameris and @MFollowill on their podcast that the inability to test for coronavirus is the reason the Mavs have no immediate plans to open their practice facility. pic.twitter.com/1w7l5TeUWj

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 7, 2020