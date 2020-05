Τον Μάιο ήταν προγραμματισμένη η διαδικασία του Draft Lottert στο ΝΒΑ όπου θα γινόταν γνωστό με ποια σειρά θα επέλεγαν οι ομάδες στο ερχόμενο draft.

Όμως όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, η πανδημία του κορονοϊου οδήγησε σε αναβολή της εν λόγω διαδικασίας! Το ΝΒΑ ενημέρωσε τις ομάδες για την αναβολή, ενώ αναβλήθηκε επίσης και το καθιερωμένο Draft Combine.

The NBA postponed the May Draft Lottery and Combine today, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 1, 2020