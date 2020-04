Ιμπάκα όπως Ρόντμαν: «Θέλω διακοπές για να πάω στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι» (pic)

Ο Ντένις Ρόντμαν έκλεψε την παράσταση στο 3ο και 4ο επεισόδιο του Last Dance και ειδικά όταν είχε ζητήσει άδεια από τον Φιλ Τζάκσον για να πάει διακοπές στο Λας Βέγκας κατά τη διάρκεια της σεζόν.

When everything gets back to normal I think I’m gonna ask Coach Nick Nurse for time off to go to Paris fashion week, I really need that time to keep my focus! #thelastdance #rodman

— Serge Ibaka (@sergeibaka) April 29, 2020