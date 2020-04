Το ΝΒΑ έχει κλείσει τις πύλες του εδώ και καιρό, όμως οι Μάβερικς δεν σταματούν να κινούνται σε ρυθμούς Λούκα Ντόντσιτς

Το Ντάλας πόσταρε στο twitter μερικές φωτογραφίες του πιτσιρικά Σλοβένου.

Δείτε την ανάρτηση.

Feelin’ like a 3 today Which baby Luka are you? #MFFL pic.twitter.com/KGdw5vm6k4

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 30, 2020