Game of Zones: Ο Γιάννης απαντά στο δίλημμα Τζόρνταν ή ΛεΜπρόν! (vid)

Το περιμέναμε καιρό, αλλά τελικά το νέο επεισόδιο του Game of Zones (κινούμενα σχέδια με παίκτες του ΝΒΑ) από το Bleacher Report ήρθε! Φυσικά δεν θα έλειπε η επιρροή από το Last Dance και το μεγαλείο του Τζόρνταν.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς λέει σε ένα άλογο πως είναι καλύτερος από τον Μάικλ Τζόρνταν, ενώ ο Air τρελαίνεται μόλις του ακούει.

Ο Ουέιντ ξαναβρίσκει τον παλιόφιλο Σακίλ, αυτή τη φορά στη ζωή των media, αφού παλιά ήταν συμπαίκτες στους Χιτ, ενώ συναντά τον Πολ Πιρς για ένα debate από τα παλιά.

Στο επεισόδιο τονίζεται και η εξαιρετική σχέση του δημοσιογράφου Μπράιαν Ουίντχορστ με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αλλά και η...λατρεία που έχει ο Ρόμπιν Λόπεζ για τις μασκότ.

Δεν θα μπορούσε να λείπει και το wrestling των Μπακς και φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που αρχικά ζητά βοήθεια από τον Jesus Shuttlesworth (Ρέι Άλεν στην κλασική ταινιά He Got Game) με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον).

Ο Greek Freak... μαγεύεται και δηλώνει πως η γενιά του είναι soft και ότι GOAT είναι ο Τζόρνταν και ο ΛεΜπρόν είναι αδύναμος.

Κάπου εκεί εμφανίζονται οι θρύλοι του παρελθόντος (Πίπεν, Μπάρκλεϊ, Γιούιν) και το επεισόδιο κλείνει με τον τεράστιο Τζόρνταν.

Game Of Zones Season Premiere @DwyaneWade joins the media while a new threat surfaces in Milwaukee Watch the first episode from the final season of #GameOfZones (@StateFarm) pic.twitter.com/FctT2NCS8T

Bleacher Report (@BleacherReport) April 30, 2020