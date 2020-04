Redeem Team: H ομάδα που μαζεύτηκε για να... ξεπλύνει την ντροπή από την Ελλάδα!

Μια ομάδα, ένας σκοπός, μια αποτυχία και μια πρόκληση...

Ο Ντουέιν Ουέιντ αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για την ομάδα των ΗΠΑ, που βρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 με έναν και μόνο σκοπό. Να... ξεπλύνει την ντροπή από τον αποκλεισμό και την ήττα από την Ελλάδα το 2006.

Η «Redeem Team» του 2008 ήταν μια ομάδα αστέρων που μαζεύτηκαν, αλλά δεν γλίτωσαν από την κριτική των Μέσων. Πολλοί είπαν ότι κόντρα σε έμπειρες Εθνικές ομάδες δεν θα είχαν τύχη και αυτό τους πείσμωσε ακόμα πιο πολύ.

Το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 όμως τους βρήκε με το χρυσό μετάλλιο περασμένο στον λαιμό τους. Μετά το 2000 και τους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ οι ΗΠΑ δεν είχαν κερδίσει άλλο τουρνουά, με αποκορύφωμα την ταπείνωση που βίωσαν κόντρα στην ελληνική ομάδα, η οποία τους έφερε στο χαμηλότερο σημείο που είχαν βρεθεί στην ιστορία τους.

Το 2004 πήραν το χάλκινο μετάλλιο στην Αθήνα, αφού η Αργεντινή τους άφησε εκτός τελικού. Οι μαζεμένες αποτυχίες έφεραν γκρίνια και μαζί την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή.

Ήταν με την πλάτη στον τοίχο, έξι χρόνια μακρυά από ένα χρυσό, ενώ φοβήθηκαν ακόμα και για την παρουσία τους στο Πεκίνο, αφού έπρεπε να προκριθούν.

Η παλιά σκέψη άνηκε στο παρελθόν και και οι Aμερικάνοι αποφάσισαν να ενώσουν τους All Star τους με έναν και μοναδικό σκοπό. Να νικήσουν. Τζέιμς, Ουέιντ, Μπούζερ και Άντονι επέστρεψαν μετά το 2004, ενώ όσοι ήρθαν δεσμεύτηκαν για τρία χρόνια, αφού ο στόχος ήταν η επιστροφή στην κορυφή, αλλά και να μείνουν εκεί.

Η «Redeem Team» άρχισε το ταξίδι της και το Πεκίνο ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση. Όλοι ήταν αποφασισμένοι και η χαλαρότητα του παρελθόντος δεν υπήρχε. Κόμπι, ΛεΜπρον και Ουέιντ ήταν οι μαέστροι και οι υπόλοιποι τους συμπλήρωναν τέλεια.

Κίνα, Ανγκόλα, Ελλάδα, Ισπανία και Γερμανία δεν είχαν τύχη και νικήθηκαν με 32 πόντους κατά μέσο όρο διαφορά. Οι Αμερικανοι προκαλούσαν τρόμο και έφτασαν στην επόμενη φάση με 5-0 ρεκόρ.

Η Αργεντινή βρέθηκε στον δρόμο τους, αλλά την προσπέρασαν όπως και τις υπόλοιπες και το χρυσό περνούσε από τους Ισπανούς.

Ο ΛεΜπρον και ο Κόμπι είχαν από νωρίς φάουλ και αυτό έδωσε το δικαίωμα στους Ισπανούς να ελπίζουν. Αλλά εκεί μίλησε ο Ουέιντ. Τέλειωσε το παιχνίδι με 28 πόντους και βοήθησε να κρατηθούν μέσα στο παιχνίδι.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια πραγματική «μάχη». Οι Ισπανοί αντιστέκονταν και είχαν απαντήσεις σε όλες τις τρέλες των Αμερικάνων. Ρούντι και Γκασόλ έκαναν μεγάλο ματς και αυτό κρατούσε ζωντανούς τους ευρωπαίους.

Οι ΗΠΑ δεν θα άφηναν την ευκαιρία να πάει χαμένη και μίλησαν στο τέλος. Νίκησαν, πήραν το χρυσό και πήραν πίσω την χαμένη περηφάνεια τους, με σοβαρότητα που δεν είχαν συνηθίσει ούτε το κοινό τους. Νίκησαν, πανηγύρισαν με άλλους Αμερικάνους και ένωσαν το έθνος τους, κάτι που είχαν απίστευτη ανάγκη. Αναγεννήθηκαν μέσα από ένα τουρνουά και έδειξαν και στους άλλους τον δρόμο.

