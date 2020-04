Δράση δεν έχουμε στο ΝΒΑ και έτσι οι Μπακς θυμίζουν φοβερές φάσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak είχε... απογειωθεί στο ματς κόντρα στους Πίστονς στο Μιλγουόκι και τα... ελάφια δεν γινόταν να το ξεχάσουν.

Απολαύστε τον Έλληνα φόργουορντ.

Dunking on Detroit

Bucks vs. Pistons on @fswisconsin NOW pic.twitter.com/gVsep2kh7f

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 28, 2020