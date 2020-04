Last Dance: Με Κόμπι Μπράιαντ τα επεισόδια 5 & 6 (vid)

«Πώς περνούν οι μέρες μέχρι τα δύο επόμενα επεισόδια;» αναρωτιέται ο μπασκετόφιλος κόσμος μετά την προβολή και του δεύτερου μέρους του «Last Dance» για τη δυναστεία του Μάικλ Τζόρνταν και των Σικάγο Μπουλς.

Και ο λόγος είναι ένας και απλός: Στα δύο επόμενα επεισόδια αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ όπως φαίνεται στο trailer που δημοσίευσε το ΝΒΑ...

Air Jordan.



Episodes 5 & 6 of The Last Dance begin Sunday, May 3 at 9:00 PM ET on ESPN! pic.twitter.com/hV2TqwXAV9

— NBA (@NBA) April 27, 2020