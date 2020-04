Ο Τζόρνταν είχε 13 σερί δίποντα κόντρα στους Λέικερς και το τελευταίο είναι... ποίηση σε εικόνα! (vid)

Τα δύο επόμενα επεισόδια του «The Last Dance» είναι γεγονός, όπως γεγονός είναι και όσα εντυπωσιακά έκανε ο Μάικλ Τζόρνταν μέσα στο παρκέ. Κόντρα στους Λέικερς, στο 2ο παιχνίδι των Τελικών του 1991, ο MJ έβαλε 13 σερί δίποντα και το τελευταίο του απλά θα χάσει την ομορφιά του αν γίνει περιγραφή.

Jordan went off for 13-straight field goals against the Lakers in Game 2 of the 1991 Finals.

This was field goal number 13 pic.twitter.com/UJ26DMK0nt

