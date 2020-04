Οι Μπουλς θυμήθηκαν τα τρία σερί τρίποντα του Ρόντμαν στη χρονιά του «Last Dance» (vid)

Συγκεκριμένα ήταν ένα παιχνίδι των Μπουλς με τους Μπακς στο «United Center» όπου η ομάδα του Σικάγο είχε νικήσει εύκολα με 114-100 αν και αγωνιζόταν χωρίς τον Σκότι Πίπεν.

Ο Τζόρνταν μπορεί να είχε πετύχει 44 πόντους αλλά εκείνος που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος έκανε κάτι που δεν συνήθιζε. Τι; Να ευστοχήσει τρεις φορές έξω από τα 7.25 μέτρα, αν και το ένα από αυτά τα σουτ χρεώθηκε για δίποντο επειδή πατούσε αισθητά τη γραμμή. Για την ιστορία, είχε μαζέψει σε εκείνο το παιχνίδι και 21 ριμπάουντ!

When @DennisRodman hit THREE threes in a row and the crowd erupted!#TheLastDance pic.twitter.com/DWAYt0qPws

— Chicago Bulls (@chicagobulls) April 26, 2020