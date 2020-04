Κόβινγκτον: Προπονείται και δηλώνει έτοιμος για την επανέναρξη! (vids)

Ο φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς πήγαινε καθημερινά σε κλειστό γυμναστήριο του Τέξας και προπονούνταν τόσο σε βάρη όσο και σε μπάσκετ.

«Δεν θα μου πάρει πολύ να επανέλθω. Άλλωστε δεν χάνω εύκολα την φόρμα μου. Μπορεί να έχει περάσει ενάμιση μήνας αλλά νιώθω έτοιμος να μπω και να παίξω. Και μάλιστα να παίξω κανονικά. Μπορεί να κουραστώ πιο εύκολα και να κάνω περισσότερη ώρα να επανέλθω αλλά είμαι έτοιμος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κόβινγκτον.

#Rockets forward Robert Covington (@Holla_At_Rob33) getting in some work at Eyecan Athletics in Katy. The gym is closed because of the pandemic, but owner Richard Foy gave Robert the opportunity to get some work in. pic.twitter.com/2reDObMD08 — Mark Berman (@MarkBermanFox26) April 24, 2020

#Rockets forward Robert Covington (@Holla_At_Rob33) says the work he’s getting in at @EyecanAthletics in Katy is “very important.” Says he’ll be ready if/when play resumes: “It’s not going to take me long. I typically don’t get out of shape that easily..I still feel game ready.” pic.twitter.com/mXn6uZgnD9

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) April 24, 2020