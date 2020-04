Η στιγμή που ο Μορίς Τσικς βοήθησε στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ (vids)

Συγκεκριμένα ήταν 25 Απριλίου 2003 και το 3ο ματς των playoffs μεταξύ των Μπλέιζερς και των Μάβερικς. Όπως σε κάθε παιχνίδι, έτσι και σε αυτό, κάποιος ή κάποια ψέλνει τον εθνικό ύμνο της Αμερικής.

Όμως η νεαρή τραγουδίστρια, Νάταλι Γκίλμπερτ, που κλήθηκε να τραγουδήσει την «αστερόεσσα» μπέρδεψε τα λόγια της! Ο Μορίς Τσικς, τότε προπονητής του Πόρτλαντ, έσπευσε να την βοηθήσει και το ESPN επανέφερε αυτήν την τρυφερή στιγμή.

Μάλιστα το Ντάλας είχε νικήσει το Πόρτλαντ με 115-103 και είχε κάνει το 3-0 στη σειρά χάρη στους 42 πόντους του Ντιρκ Νοβίτσκι και μετά το τέλος ο Μορίς Τσικς είχε πει συνδυάζοντας το ματς με το σκηνικό του εθνικού ύμνου: «Μακάρι να βοήθαγα έτσι και τους παίκτες μου...»

Δείτε και θυμηθείτε τι είχε γίνει...

17 years ago, Mo Cheeks came to the rescue during the national anthem in what may have been his greatest assist pic.twitter.com/pio67S8mr2

— ESPN (@espn) April 25, 2020