Πέντε υποψήφιοι για τον πάγκο των Νετς!

Όπως ανέφερε ο Μαρκ Στάιν των «New York Times» εκείνοι που βρίσκονται στην κούρσα για την διαδοχή του Κένι Άτκινσον είναι οι Ταϊρόν Λου, Τζέισον Κιντ, Μαρκ Τζάκσον, Τζεφ Βαν Γκάντι και ο μέχρι πρότινος ασίσταντ προπονητής, Ζακ Βον.

Προς το παρόν δεν έχει «καθίσει» κάπου συγκεκριμένα η μπίλια, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα οι Λου και Κιντ φαίνεται να έχουν το ελαφρύ προβάδισμα σε σχέση με τους υπολοίπους.

Tyronn Lue, Jason Kidd, Mark Jackson, Jeff Van Gundy and the incumbent interim coach Jacque Vaughn are among the names on the Nets' developing list of coaching candidates, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 23, 2020