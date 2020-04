Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς «πιάστηκε» στην κάμερα να λέει στον Έλληνα MVP του ΝΒΑ «come on let’s do it» αλλά ήταν κάτι που αρνήθηκε κατηγορηματικά εξηγώντας ότι η συζήτηση είχε να κάνει με ένα video game.

Είναι έτσι τα πράγματα; Σε πρόσφατη συνέντευξη του Στεφ Κάρι όπου μιλούσε για την καραντίνα του και τα όσα κάνει αυτές τις ημέρες, είπε ότι έχει να πιάσει τηλεοκοντρόλ από τότε που έγινε γονιός! Οπότε τι συμβαίνει; Τι να ισχύει άραγε; Μήπως τελικά δεν τα είπαν για βιντεοπαιχνίδια, αλλά τελικά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά;

Δείτε το απόσπασμα από τη πρόσφατη συνέντευξη του Κάρι...

Steph says he hasn't seen a video game controller since he's had kids

In January, he told Giannis "Come on let's do it," but said it was simply him giving out his gamertag...

The investigation continues lol pic.twitter.com/d8jHch6a7p

