Όταν ο Τζόρνταν απαντούσε απόλυτα στο αν θα πήγαινε στους Λέικερς ή τους Ουόριορς για να πάρει πρωτάθλημα! (vid)

Πολλές φορές στο σύγχρονο μπάσκετ οι παίκτες επιλέγουν να πάνε σε ομάδες που θα κάνουν πιο εύκολο τον δρόμο τους προς έναν τίτλο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια γίνεται με συνέπεια και μετά τις πρώτες μεγάλες αντιδράσεις πλέον οι παίκτες δεν κρίνονται αυστηρά γι' αυτό.

Ο Τζόρνταν όμως ήταν διαφορετικής εποχής παίκτης, με άλλο σκεπτικό και πιο... απόλυτο από το σημερινό. Σε ερώτηση που του είχε γίνει για το αν θα επέλεγε σε μια άλλη ομάδα για να διεκδικήσει τίτλο ήταν απόλυτος.

MJ is asked if he'd wanna win a championship w another team. His reply leaves no room for speculation... #TheLastDance #JumpmanHistory

