Ρόντμαν: «Οι Μπουλς θα κέρδιζαν εύκολα το 4ο σερί πρωτάθλημα το 1999» (vid)

Το Last Dance είναι το θέμα των ημερών και ένας εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της ομαδάρας των Μπουλς ήταν και ο Ντένις Ρόντμαν.

O «Worm» μίλησε στο First Take του Espn και ανέφερε πως οι Μπουλς θα έπαιρναν το 4ο σερί πρωτάθλημα τους το 1999 αν έμεναν ενωμένοι.

«Ήταν λυπηρό, αφού θα μπορούσαμε εύκολα να κερδίσουμε το 4ο σερί πρωτάθλημα», ήταν τα λόγια του.

Εκείνη τη σεζόν το πρωτάθλημα είχε πάει στο Σαν Αντόνιο και το φοβερό δίδυμο των Τιμ Ντάνκαν και Ντέιβιντ Ρόμπινσον.

To 1998 o Τζόρνταν τελείωσε την καριέρα του στους Μπουλς για να επιστρέψει το 2001 στους Ουίζαρντς, o Πίπεν πήγε στους Ρόκετς, ενώ και ο Ρόντμαν αποχώρησε από την ομάδα.

Here's Dennis Rodman saying had the 98 Bulls stayed together, they would have gone on to the 99 Finals and win "easily", Spurs fans.... #nba #gospursgo #BullsNation pic.twitter.com/vsJc3TrSOv

— JeffGSpursZone (@JeffGSpursZone) April 20, 2020