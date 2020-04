Η ιστορία πίσω από τη φανέλα με το νούμερο «12» του Τζόρνταν (vid)

Φυσικά με αφορμή την προβολή του «Last Dance» πολλές είναι οι ιστορίες που βγαίνουν στην επιφάνεια σχετικά με τους Σικάγο Μπουλς των 90's και τον Μάικλ Τζόρνταν.

Οι Ορλάντο Μάτζικ θυμήθηκαν τη βραδιά της 14ης Φεβρουαρίου 1990, όταν είχε κλαπεί η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τα αποδυτήρια των Μπουλς με αποτέλεσμα ο «Αir» να αγωνιστεί σε εκείνο το παιχνίδι με το νούμερο «12» και χωρίς να υπάρχει όνομα στην πλάτη. Ο Τζόρνταν, δεν πτοήθηκε ιδιαίτερα, σκόραρε 49 πόντους, αλλά οι Μάτζικ πήραν τη νίκη με 135-129.

Τι είχε γίνει τότε όμως; Ο Ρόντνεϊ Πάουελ, υπεύθυνος προσωπικού των Μάτζικ, είπε χαρακτηριστικά: «Μερικές ημέρες μετά τα όσα είχαν συμβεί, ανακαλύψαμε ότι κάποιος από το προσωπικό είχε στήσει σχέδιο για να κλέψει τη φανέλα. Το πιθανότερο είναι ότι μπήκε σε έναν χώρο δίπλα από τα αποδυτήρια, κρύφτηκε και έπειτα κατέβηκε και κατάφερε να αρπάξει τη φανέλα. Ήταν κάτι που σχεδίαζε μέρες».

You may know about the time No.23 played as No.12, but do you know the story?#TheLastDance pic.twitter.com/zGPhvKlgki

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 20, 2020