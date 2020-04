«The Last Dance» Promo: Ο Ρόντμαν ήθελε διακοπές και ο Τζόρνταν τρελάθηκε! (vid)

bwin - Περισσότερα από 2200 παιχνίδια καζίνο για να επιλέξεις. |21+

Το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς του 1997-98 κυκλοφόρησε κι ενθουσίασε παγκοσμίως το μπασκετικό κοινό.

Τα δύο πρώτα επεισόδια του «The Last Dance» προβλήθηκαν και ο κόσμος ξετρελάθηκε κι ανυπομονεί για τα επόμενα δύο την Κυριακή (26/04) - στην Ελλάδα το πρωί της Δευτέρας (27/04).

Στο επίκεντρο τώρα έρχεται ο Ντένις Ρόντμαν, όπως φαίνεται από το promo των επεισοδίων 3-4, που ανέβασε το ΝΒΑ στο twitter του, και στο οποίο είχε ζητήσει... διακοπές!

Χαρακτηριστικά, ο MJ λέει: «Όταν ο Σκότι (Πίπεν) ήταν έξω, ο Ντένις (Ρόντμαν) ήταν υποδειγματικός πολίτης. Σε βαθμό που είχε τρελαθεί! Όταν, λοιπόν, ο Σκότι επέστρεψε, ο Ντένις ήθελε να πάει διακοπές.

Πήγα στην προπόνηση και με κάλεσε ο Φιλ (Τζάκσον) και μού είπε ότι ο Ντένις θέλει να μού πει κάτι. Όταν ο Ντένις θέλει να μού πει κάτι, ξέρω ότι είναι κάτι που δεν θέλω να ακούσω.

Οπότε, ο Ντένις μού λέει "χρειάζομαι διακοπές". Κοιτάζω τον Φιλ και τον ρωτάω "τι εννοεί;" και ο Φιλ μού λέει "διακοπές, χρειάζεται διακοπές, λίγο χρόνο, για να ξεφύγει". Οπότε απαντάω: "Κοίτα Φιλ, να σου πω κάτι, αν κάποιος χρειάζεται γαμ..νες διακοπές, αυτός είμαι εγώ".

Κοιτάζαμε τον Ντένις και λέμε "φίλε, τι θέλεις να κάνεις;" και απαντάει "πρέπει να πάω στο Λας Βέγκας!". Τότε λέω: "Φιλ, αν αφήσεις αυτό το τύπο να πάει διακοπές στο Λας Βέγκας, σίγουρα δεν θα τον ξαναδούμε".Τότε ο Τζάκσον γύρισε στον Ντένις και τού είπε "μπορούν οι διακοπές σου να κρατήσουν 48 ώρες;". Και ο Ντένις είπε "δεν έχω επιλογή, θα πάρω ότι μού δώσεις, θα πάρω τις 48 ώρες!"».

"I need a vacation..."#TheLastDance continues Sunday, April 26 at 9:00 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/fIiLZ75J7q

— NBA (@NBA) April 20, 2020