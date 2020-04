Αντίστροφα μετράμε για την πρεμιέρα του Last Dance του ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς της σεζόν 1997-98.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ θέλει να μπει στο... κλίμα και έτσι έκανε ανάρτηση, ανεβάζοντας highlights του θρύλου των ταύρων και κορυφαίου παίκτη ever.

Τα όσα έκανε ο MJ... τρέλαναν τον γκαρντ των Μπλέιζερς όπως μπορείτε να δειτε.

Απολαύστε μερικές αξέχαστες φάσεις του Θεού του μπάσκετ.

he was born at the elbows https://t.co/puXsxRn5H0

CJ McCollum (@CJMcCollum) April 19, 2020