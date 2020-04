Ποιον center-θρύλο θα θέλατε να ξαναδείτε να παίζει; (poll)

Τα poll δεν τελειώνουν στο gazzetta.gr, το οποίο πάντα θα ασχολείται με σπουδαίους παίκτες, ομάδες και γεγονότα του ΝΒΑ.

Ήδη είχατε την ευκαιρία να ψηφίσετε point guards, shooting guards, small forwards και power forwards που θα θέλατε να ξαναδείτε να παίζουν.

Πλέον έφτασε η ώρα για να κλείσουμε το αφιέρωμα με τους κορυφαίους centers.

Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ - Milwaukee Bucks (1969-75), Los Angeles Lakers (1975-89)

Aτομικές διακρίσεις: 6 φορές MVP (1970-71, 1971-72, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1979-80), 2 φορές MVP τελικών, 19 φορές All Star, Rookie of the Year (1969-70)

6 πρωταθλήματα (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988)

Στατιστικά καριέρας: 24.6 πόντοι, 11.2 ριμπάουντ, 2.6 μπλοκ

Ουίλτ Τσάμπερλεϊν - Philadelphia/San Francisco Warriors(1959-65), Philadelphia 76ers (1965-68), Los Angeles Lakers (1968-74)

Ατομικές διακρίσεις: 4 φορές MVP (1959-60, 1965-66, 1966-67, 1967-68), MVP τελικών (1972), 13 φορές All-Star, Rookie of the Year (1959-60)

2 πρωταθλήματα (1967, 1972)

Στατιστικά καριέρας: 30.1 πόντοι, 22.9 ριμπάουντ, 4.4 ασίστ

Μπιλ Ράσελ - Boston Celtics (1956-69)

Ατομικές διακρίσεις: 5 φορές MVP (1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1964-65), 12 φορές All-Star

11 πρωταθλήματα (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969)

Στατιστικά καριέρας: 15.1 πόντοι, 22.5 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ

Σακίλ Ο'Νίλ - Orlando Magic (1992-96), Los Angeles Lakers (1996-2004), Miami Heat (2004-08), Phoenix Suns (2008-09), Cleveland Cavaliers (2009-10), Boston Celtics (2010-11)

Ατομικές διακρίσεις : MVP (1999-2000), 3 φορές MVP τελικών, 15 φορές All-Star, Rookie of the Year (1992-1993)

4 πρωταθλήματα (2000, 2001, 2002, 2006)

Στατιστικά καριέρας: 23.7 πόντοι, 10.9 ριμπάουντ, 2.3μπλοκ

Χακίμ Ολάζουον - Houston Rockets (1984-01), Toronto Raptors (2001-02)

Ατομικές διακρίσεις: MVP (1993-94), 2 φορές MVP τελικών, 12 φορές All-Star

2 πρωταθλήματα (1994, 1995)