Ουέιντ: «Αγαπημένος μου παίκτης ο Τζόρνταν, αυτό είναι το TOP 5» (pic)

Μια φοβερή ομάδα δημιούργησε ο Ντουέιν Ουέιντ.

Από τον Flash ζητήθηκε να φτιάξει το ΤΟP 5 παικτών στο ΝΒΑ και τόνισε πως αγαπημένος του είναι ο Τζόρνταν.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε την 5άδα, προσθέτοντας τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ, Άλεν Άιβερσον και Σακίλ Ο΄Νίλ.

Σίγουρα αυτή η 5άδα δύσκολα θα έχανε στο παρκέ.

"Michael Jordan is my fave of all time. LeBron is right there. Kobe Bryant, Allen Iverson. If I had to pick one more it would be Shaq."

- Dwyane Wade on his top 5 all-time on @BleacherReport's AMA. pic.twitter.com/Ve4NWiihmU

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 18, 2020