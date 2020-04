Oregon: Έκανε το... 1-2 στο draft σε μια φοβερή επίδοση! (pic)

Eίχε πολύ ταλέντο φέτος το Oregon,κάτι που φάνηκε και στο draft του WNBA.

H Σαμπρίνα Ιονέσκου επιλέχθηκε στο Νο.1 της διαδικασίας, ενώ στο «2» βρέθηκε η συμπαίκτρια της, Σάτου Σαμπαλί (την πήραν οι Dallas Wings)

Mε αυτόν τον τρόπο το Oregon έγινε η 4η ομάδα στην ιστορία που κάνει το 1-2 στο draft του WNBA.

Satou Sabally goes No. 2 in the WNBA Draft to the Dallas Wings. @OregonWBB produced the top 2 picks in the draft (also Sabrina Ionescu).

This is the 4th time a team has produced each of the top 2 picks in the #WNBADraft. pic.twitter.com/OeYZL3wU5w

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 17, 2020