Πίπεν: «Οι Μπουλς με απέλυσαν, έχω συνηθίσει να νικάω» (pic)

Μεγαλούργησε δίπλα στον τεράστιο Μάικλ Τζόρνταν στα 90s και σήκωσε 6 πρωταθλήματα, κάνοντας σπουδαία ματς με τη φανέλα των Μπουλς.

Ο Σκότι Πίπεν βοηθούσε από μια άλλη θέση τους ταύρους (ήταν σύμβουλος) τον τελευταίο καιρό, ωστόσο ο ίδιος αποκάλυψε στο TMZ πως το Σικάγο τον απέλυσε πριν το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά εκείνος δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί.

«Με απέλυσαν φέτος. Δεν ήθελε να δημοσιοποιηθεί, αλλά πλέον δεν είμαι υπάλληλος των Μπουλς. Είναι καλό έτσι; Θέλω να συνεργάζομαι για νίκες.

Φυσικά οι φετινοί Μπουλς δεν θυμίζουν σε τίποτα την ομάδαρα του Σκότι, αφού πλέον αποτελούν μία από τις χειρότερες ομάδες στη λίγκα.

"I got fired this year. I didn't really want it to be in the public, but I'm no longer employed by the Bulls. It's probably a good thing, right? ... I like to associate myself with winning."

-Scottie Pippen

