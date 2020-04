Ο Μπιλ Λαϊμπίρ εξέφρασε την άποψη πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών και όχι ο Μάικλ Τζόρνταν.

Οι αντιδράσεις ήταν πολλές σε αυτή την αιρετική άποψη του προπονητή πλέον στο WNBA.

Ο γιος του Μάικλ Τζόρτναν, Μάρκους πήρε φυσικά το μέρος του πατέρα του αφού υποθέτει πως η άποψη του πρώην σέντερ των Πίστονς πηγάζει από όσα τον έκαναν να υποφέρει οι Σικάγο Μπουλς.

All I see is salt lol https://t.co/liiziAhFPG

