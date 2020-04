Ο μπασκετικός πλανήτης μετράει αντίστροφα για το «The Last Dance» και το ρετρό video με τον Τζόρνταν στους Τελικούς του 1991 κάνει θραύση!

Ο GOAT ολοκλήρωσε τη σειρά κόντρα στους Καλιφορνέζους με 31.2 πόντους, 11.4 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 2.8 κλεψίματα, 1.4 κοψίματα και 56% στα σουτ εντός πεδιάς!

Παρεμπιπτόντως, οι Μπουλς κατέκτησαν το πρωτάθλημα με 4-1 νίκες, μολονότι ηττήθηκαν στο Game 1.

These highlights of Michael Jordan destroying the Lakers in the 91 Finals

31.2 PTS, 11.4 AST, 5 REB, 2.8 STL, 1.4 BLK, 56% FGpic.twitter.com/KML7q7bdn0

— Ballislife.com (@Ballislife) April 14, 2020