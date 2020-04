Αρέσει στους Πέλικανς ο Μπράιαντ της Μακάμπι (pic)

Όπως αναφέρει το «Sportando», οι Πέλικανς έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για τον Ελάιζα Μπράιαντ.

Ο 24χρονος γκαρντ αγωνίστηκε φέτος στην Μακάμπι Τελ Αβίβ - προηγουμένως στην Χάποελ Εϊλάτ - και δεν αποκλείεται τώρα να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του.

Ο Μπράιαντ είχε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, ενώ στην Euroleague είχε 8.4.

The New Orleans Pelicans are interested in Maccabi Tel Aviv guard Elijah Bryant, an Israeli league source told @Sportando.

Bryant averaged 9.9ppg in Winner League and 8.4ppg in EuroLeague this season

— Emiliano Carchia (@Carchia) April 11, 2020