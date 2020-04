Ινγκλς: «Δεν υπάρχει πρόβλημα με Γκομπέρ, ανυπομονώ να πάω σπίτι του» (pic)

Ο Ντόνoβαν Μίτσελ δεν είναι διατεθειμένος να λύσει το θέμα που έχει με τον Ρούντι Γκομπέρ, εξαιτίας της στάσης και της συμπεριφοράς του Γάλλου στην αντιμετώπιση του κορονοϊού (ήταν ο πρώτος που βρέθηκε θετικός, ενώ ο Μίτσελ 2ος).

Πάντως δεν τον αντιμετωπίζουν όλοι οι συμπαίκτες του με τον ίδιο τρόπο.

Ο Τζο Ινγκλς έδειξε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα και τόνισε πως ανυπομονεί να πάει σπίτι του για να του μαγειρέψει.

«Έχω τσαντιστεί που δεν μπορώ να πάω τώρα σπίτι του για δωρεάν γεύμα. Είναι φοβερός μάγειρας», ενώ σε ερώτηση για το αν είναι νευριασμένος με τον Ρούντι η απαντηση του ήταν: «γελάω».

Pissed I can’t go to his house for a free meal right now! He got a great chef! https://t.co/CLSYqeeKcH

— Joe Ingles (@Joeingles7) April 10, 2020