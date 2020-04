Νοβίτσκι: Αναπόλησε το τελευταίο του παιχνίδι στο Ντάλας (pic)

Ο θρύλος του ΝΒΑ με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter γύρισε έναν χρόνο πίσω και στο «αντίο» που είπε στους Μαβερικς και στην ενεργό δράση.

«Δεν πιστεύω ότι πέρασε κιόλας ένας χρόνος» ήταν η χαρακτηριστική του ανάρτηση. Μέρες όπως και η σημερινή με κάνουν να μου λείπει και περισσότερο. Σας ευχαριστώ για την αγάπη».

Στο τελευταίο του ματς στο Ντάλας, ο Νοβίτσκι είδε την ομάδα του να κερδίσει τους Σανς με 120-109 και τον ίδιο να έχει 30 πόντους με 11/31 σουτ και 3/3 βολές.

Can’t believe it’s already been a year. Days like today definitely make me miss it more! Thanks for all love pic.twitter.com/cZVuQXDOyt

— Dirk Nowitzki (@swish41) April 10, 2020