Ο Πάτρικ Μπέβερλι γεννήθηκε στο Σικάγο και εξέφρασε το ενδιαφέρον για την ομάδα της πόλης του.

Ο γκαρντ των Κλίπερς ανέφερε σχετικα΄με την πρόσληψη του Αρτούρας Καρνισόβας από τους Μπουλς, «σπουδαία νέα για την πόλη».

Very Good for the city!!! https://t.co/fU3XlBKVNX

— Patrick Beverley (@patbev21) April 9, 2020