Ουέιντ: «Τώρα, ζητάμε απ' όλη την χώρα να παίξει σαν ομάδα» (vid)

Σε live στο Instagram, τη στιγμή που τον παρακολουθούσε 4.000 κόσμος, ο Ουέιντ είπε για τη μάχη με τον κορονοϊό: «Ο κόσμος πιστεύει ότι είναι εύκολο να βάζεις 15 άτομα μαζί και να κερδίσεις το πρωτάθλημα ως ομάδα. Τώρα, ζητάμε απ' όλη την χώρα να παίξει σαν ομάδα», είπε χαρακτηριστικά ο Ουέιντ θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα στη μάχη κατά του Covid-19.

How about this from @DwyaneWade & @ThisIsUD today on Instagram live...

“People think it’s easy to bring 15 guys together and win a championship and play as a team. Right now, we’re asking the whole country to play as a team.”@NBC6Sports @NBC6Sports pic.twitter.com/9ELULoCBP2

